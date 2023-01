Christian Ahlmann houdt WB-kwalificatie Leipzig in eigen huis

Christian Ahlmann heeft op sensationele wijze de wereldbeker kwalificatie van Leipzig gewonnen. Ahlmann stuurde zijn Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) ruim twee seconde sneller naar de finish dan de nummer twee Marlon Modolo Zanotelli met Harwich VDL (v. Arezzo). Gerrit Nieberg en Ben (v. Sylvain) maakten het podium compleet.

Slechts 56.79 seconden had Christian Ahlmann nodig om Solid Gold Z naar de finish te sturen. Dat was ruim twee seconde sneller dan Marlon Modolo Zanotelli die op zijn beurt 59.57 seconden nodig had. Gerrit Nieberg trakteerde het Duitse publiek op het nodige spektakel en tekende voor het derde resultaat. Maikel van der Vleuten, Lars Kersten en Willem Greve kregen alle drie te maken met pechfouten en reden zich niet in de prijzen. Zondag staat de wereldbeker op het programma.

Uitslag

Bron: Horses.nl