Christian Ahlmann met twee paarden oppermachtig in Sires of the World rubriek op Sentower Park, Manon Hees vierde

Vanavond gingen er een heel aantal goedgekeurde hengsten de strijd met elkaar aan in de Sires of the World rubriek op Sentower Park. Christian Ahlmann deed goede zaken en bemachtigde zowel de eerste als de derde plaats. Manon Hees zette ook een goede ronde neer met Picco (v. Quint vh Maarlo Z) en werd daarmee vierde.