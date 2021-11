Ahlmann naar zege in 1.45m Kronenberg, Van den Brink vierde

Christian Ahlmann was zojuist iedereen te snel af in de barrage van het 1.45m-parcours in Kronenberg. In het zadel van de tienjarige Oldenburger Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) zette de topspringruiter een foutloze barrage neer en noteerde de winnende tijd van 34,43 seconden. Solid Gold Z was op jonge leeftijd met Ahlmann ook al succesvol bij de jonge paarden. In 2018 won de hengst als zevenjarige de gouden medaille op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Voor de barrage kwalificeerden zich 22 ruiters en amazones. Elf combinaties zagen één of meerdere balken vallen en de rest hield de lei schoon.

Vernaet tweede

Frederic Vernaet beet zich stuk op de tijd van Ahlmann en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij kwam met Born to Win Ap Z (v. Bentley van de Heffinck) foutloos door de barrage, maar was 0,98 seconden te langzaam om de overwinning mee naar huis te nemen. De combinatie viel eind oktober ook al in de prijzen. In Opglabbeek wonnen ze de 1.50m-rubriek direct op tijd.

Eckermann en Van den Brink

Dennis van den Brink stond lang op de derde plaats totdat Katrin Eckermann hem van deze positie verdreef. De Duitse amazone reed een foutloze barrage met met de achtjarige Tiamo Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en haalde de eindstreep in 35,72 seconden. Deze tijd was net beter dan die van Dennis van de Brink, die met Aonia Domain (v. Mylord Carthago) 35,81 seconden nodig had om te finishen.

Bron: Horses.nl