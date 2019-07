Christian Ahlmann weer opgenomen in Olympisch kader

Christian Ahlmann heeft de sportovereenkomst van de Duitse Olympische Sportfederatie (DOSB) ondertekend en is hierdoor weer startgerechtigd voor het Duitse team. Eind maart had Daniel Deusser zich al beschikbaar gesteld voor het Duitse team. Twee jaar lang weigerde beide topruiters om de FN- deelnemersovereenkomst te tekenen en waren niet beschikbaar voor het Duitse team.

Ahlmann is met zijn paard Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) opgenomen in het Duitse kader. Met deze hengst heeft de Duitser vorig jaar verschillende overwinningen in 5* concoursen behaald.

Rio de Janeiro

Christian Ahlmann staat momenteel op de 13e plaats op de wereldranglijst en is met de Olympische spelen in Rio de Janeiro voor het laatste met het team gestart. Bij de Olympische Spelen verzekerde het Duitse team zich van de bronzen medaille.

Discussie met FN

Ahlmann: ”Het heeft even geduurd voordat ik de overeenkomst heb getekend, maar we hebben goede discussies gevoerd met de FN. Gelukkig is de FN ons tegemoet gekomen.

Rode rijjas

Ahlmann is blij dat hij Duitsland weer kan vertegenwoordigen. Ahlmann: ”Het is het grote doel voor elke atleet om zijn land te vertegenwoordigen en ik vond het altijd een eer om voor Duitsland te rijden.”

