Christian Ahlmann zorgt voor het entertainment in de Peelbergen

In de 1.40m Medium Tour finale namen de Duitsers in Kronenberg de boel over. “Als ik niet had gewonnen, was het een landgenoot geweest. Ook mooi, maar ik win natuurlijk het liefst zelf”, reageert Ahlmann tevreden over zijn nipte zege. De enige Nederlander die zich tussen het Germaanse springgeweld staande wist te houden was Eric van der Vleuten.

Ahlmann kreeg de overwinning niet cadeau. In de tien man sterke barrage legden zijn concullega’s hem het vuur aan de schenen. Halverwege het slotstuk zette Marcus Ehning de tijd op scherp met Stargold (v. Stakkato Gold) in 29.75 seconden. Met een scherp geslepen rit dook Gerrit Nieberg, in het zadel van KWPN-merrie Baynounah Fbh (v. Numero Uno), meteen onder Ehnings’ tijd en de 29 seconden grens in 28.93.

Entertainment

Vervolgens trok niet Ahlmann, maar zijn paard Atomic Z van leer. Vanaf de kant zag men hoe de in blauw/geel gehulde ruiter zijn handen vol had om de gretigheid van de negenjarige hengst te beteugelen. “Het voelde inderdaad zoals het eruit zag. Ik had graag meer controle gehad onderweg, maar dit paard wil zo graag en is zo voorzichtig dat het dan nog goed uitpakt.” Met zijn Cavalor Cumano-nakomeling kreeg de Duitser zodoende het publiek aardig op de banken. “Ik zorg voor het entertainment”, grapt de winnaar tot besluit.

Minimaal verschil

Ahlmann en Atomic Z eindigden met 28.89 op de teller, vierhonderdste van een seconde rapper dan Nieberg. Richard Vogel, zag met Caramba 92 (v. Comme Il Faut) nog kans om zijn vijfde zege in Kronenberg te bemachtigen. Ondanks een sterk gereden rit finishte het paar in 28.96, slechts driehonderdste van een seconde meer dan Nieberg. Ehning eindigde als vierde.

Hollands best

Eric van der Vleuten hield de eer hoog voor Oranje. Met Clarimo-merrie Snoes kon de Brabander mooi schakelen en vloeiend draaien in het bochtige parcours gebouwd door Louis Konickx en zijn team. “Na de dubbel, daar heb ik tijd verloren, die draai had korter gekund. Dan moet ik ze na zo’n combinatie iets terugnemen, omdat ze nog net iets te graag door wil. Maar tevreden ben ik zeker, helemaal tussen al die Duitsers”, aldus de nummer vijf.

