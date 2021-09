Christian Ahlmann’s Dominator 2000 Z maakt comeback in Riesenbeck

Christian Ahlmann's Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly) was gisteren in de nieuw aangelegde zandarena te bewonderen bij de CSI3*-wedstrijd in Riesenbeck die naast het EK verreden wordt. Na een wedstrijdonderbreking door een periode van blessures keerde Dominator 2000 Z met Ahlmann weer terug op het internationale toneel.

Dit jaar zou een hoogtepunt in de carrière van Dominator 2000 Z moeten worden met de Olympische Spelen als doel. Ahlmann had vertrouwen in de Olympische Spelen. ”Ik had al goede hoop voor Tokio. Als hij in zijn normale vorm was geweest, hadden we zeker een goed resultaat kunnen neerzetten.”

Rust

De Duitser merkte voorafgaand aan de Spelen dat zijn hengst niet sprong zoals hij gewoonlijk deed. Dominator 2000 Z had een lichte blessure opgelopen. Daarom besloot hij om de hengst terug te trekken uit de Olympische race en hem rust te geven.

Goede omstandigheden

Inmiddels is het paard weer gezond en heeft Ahlmann de wedstrijd in Riesenbeck vanwege de goede omstandigheden gekozen om hier Dominator 2000 Z zijn comeback te laten maken. ”Een wedstrijd is iets anders dan het werk thuis. De paarden verliezen kracht als ze een tijdje niet hebben gereden. Het herstellen van deze kracht en fitheid is nu de prioriteit voor Dominator Z.”

Intelligentie en wilskracht

”Hij is ongelooflijk capabel en voorzichtig. Maar bovenal heeft hij iets wat je paarden niet kunt leren: intelligentie en wilskracht.” Dit waren de ingrediënten die Dominator Z in staat stelden om te zegevieren tegen veel oudere en meer ervaren paarden op 5*-niveau toen hij nog maar negen was.

WK Herning en Olympische Spelen Parijs

De Duitse topspringruiter heeft nu zijn zinnen gezet op een derde WK-optreden met Dominator Z: de Wereldruiterspelen van 2022 in Herning. En dan is er in 2024 de Olympische Spelen in Parijs.

Bron: Horses.nl/persbericht