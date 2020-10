Christian Kukuk wint 1,45m in Opglabbeek

Gisteren werd er gestreden om de overwinning bij het Sentower Park in Opglabbeek. In de 1,45m- rubriek kwamen 36 combinaties aan start en 11 combinaties kwamen terug in de barrage. De overwinning ging naar de Duitser Christian Kukuk. De stalruiter van Ludger Beerbaum reed met Quintino 9 (Quinton x Cracker Jack) een snelle foutloze barragerit en finishte in 35,56 seconden.

Robinson Maupiler en Moncler van Overis (Kannan x Darco) eindigde op de tweede plek. De Fransman kwam in 36,81 seconden over de finishlijn. De derde plek was voor Oliver Lemmer met Ambrosio d’Alcy (Cabdula du Tillard x Calvaro Z). Hij finishte in 37,38 seconden.

Van der Vleuten en Beerse

Maikel van der Vleuten noteerde met Larcone (Larimar x Caretino) vier strafpunten in de barrage. Hij eindigde op de achtste plaats. Kevin Beerse noteerde eveneens vier strafpunten in de barrage met Fenia JTL (Numero Uno x Emilion). Beerse eindigde op de tiende plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl