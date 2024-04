Christian Kukuk wint GP Oliva met Nice van ‘T Zorgvliet

Dat het toernooi onder de Spaanse zon de Emerald van 't Ruytershof-dochter Nice van 'T Zorgvliet ligt, mag wel gesteld worden. Vorig jaar schreef de negenjarige merrie al de Grote Prijs van Oliva op haar naam met in het zadel de Duitse springruiter Christian Kukuk, dit jaar evenaarde het duo hun prestatie. Ze wonnen afgelopen zondag de driesterren Grote Prijs van Oliva, een 1.50m met barrage.

Vorig jaar maart werd Kukuk nog tweede met Nice van ‘T Zorgvliet in de LGCT Grand Prix van Doha en vanaf mei bleef het stil rondom de combinatie. In de Grand Prix van Oliva maakte ze hun sportieve comeback door de zege te pakken in de enigszins zware driesterren 1.50m. Er verschenen zeven combinaties aan de start van de barrage, waarbij Kukuk een tijd van 36,57 seconden noteerde. Hij bleef hiermee ruim twee seconden voor op de nummer twee, Trevor Been. De Ier klokte met de Clinton-zoon Highland President 39,04 seconden, gevolgd door de Spanjaard Julio Arias Cueva die in het zadel van Peanuts Van Baublo (v.Corydon van T&L) een tijd van 39,94 seconden noteerde.

Uitslag

Bron: Horses.nl