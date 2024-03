Christian Kukuk wint Rolex GP Wellington

In het zadel van Checker 47 (v. Comme Il Faut) heeft de Duitse ruiter Christian Kukuk de Grote Prijs van Wellington gewonnen. Onder het kunstlicht in Florida werden McLain Ward en Ilex (v. Baltic VDL) tweede en Karl Cook en Kalinka van 't Zorgvliet (v. Thunder vd Zuuthoeve) derde. Hoewel er een flinke som geld te winnen was (totaal 500.000 US$), is deze GP geen onderdeel van de Rolex Grand Slam.

Kukuk werd eerder in de week tweede in de kwalificatie aan boord van Mumbai. Na de winst in de Grote Prijs zei de 34-jarige ruiter: “Dit was de eerste keer dat ik deze week meemaakte in Wellington en ik had mijn twee toppaarden meegenomen. het is precies volgens plan verlopen.”

Druk

“De druk stond er wel op hoor, dat voelde ik al in de losrijdring. Het was me wel duidelijk dat ik niet dezelfde afstanden kon rijden als McLain Ward, maar ik kon wel wat korter draaien na de combinatie en dat paste heel goed. Ik voelde dat het dichtbij elkaar zat en besloot om alles te proberen en een galopsprong minder te rijden naar de laatste hindernis.” Kukuk bleef Ward uiteindelijk 0,42 seconden voor.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl