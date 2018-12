Christmas Masters: Van der Vleuten en Kuipers op podium

De zondagmiddagrubriek op de Olympia Horse Show in Londen, werd gewonnen door Shane Breen met Clyde VA (v Caretino). Maikel van der Vleuten was met Dana Blue (v. Mr. Blue) tweede en Doron Kuipers werd derde met Homer de Muze (v. Nabab de Reve).

Deze rubriek, de ‘Christmas Masters’, speelde zich af over maar liefst vijf korte rondes. Kuipers haalde het tot de tweede barrage en kreeg daar zijn balk. Daarna mochten Van der Vleuten en Breen het uitvechten. De Ierse winnaar was de enige deelnemer die het hout ook in ronde vijf nog liet liggen.

Eerder vandaag werd Van der Vleuten al vierde in de ‘sweepstakes’ over 1m45, met Beauville Z, een achtjarige Zangersheide-ruin van Bustique. Kuipers eindigde in die rubriek op de dertiende plaats met Freestyle (v. Cantos).

Als afsluiter van Olympia wordt vanavond nog de Grote Prijs verreden. Ook daarin komen Van der Vleuten en Kuipers nog aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl