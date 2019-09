Cian O’Connor legt rol FEI Jumping Committee-vertegenwoordiger neer

De Ierse springruiter Cian O'Connor werd vorig jaar gekozen FEI Athlete Representative voor een periode van vier jaar, maar heeft deze functie na een jaar neergelegd. "Misschien ben ik met mijn temperament niet zo geschikt voor een commissie-omgeving, maar als ik het gevoel heb dat ik geen invloed heb, dan vind ik dat een verspilling van mijn tijd", aldus O'Connor.

O’Connor volgde na de verkiezing in september vorig jaar Rodrigo Pessoa op. De FEI Athlete Representative maakt ook deel uit van het FEI Athletes Committee, dat wordt gevormd door vertegenwoordigers in alle FEI-disciplines.

‘Blijf mijn steentje bijdragen’

“Een jaar geleden ben ik door mijn collega’s gekozen voor het FEI Jumping Committee. Ik ben altijd bereid om tijd vrij te maken met als doel een deel van de sport te verbeteren. Misschien ben ik met mijn temperament niet zo geschikt voor een commissie-omgeving, maar als ik het gevoel heb dat ik geen invloed heb, dan vind ik dat een verspilling van mijn tijd. Ik wens de nieuwe sportvertegenwoordiger het beste en ik blijf mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de sport, maar vanaf een andere kant”, liet de Ierse ruiter weten aan World of Showjumping.

Nieuwe kandidaat

Het proces om een ​​nieuwe kandidaat voor de rol als FEI Athlete Representative te vinden, is al op gang. Dat is geen gemakkelijke taak omdat het en vereiste is dat iemand heeft deelgenomen aan een van de twee laatste Olympische Spelen of de laatste Wereldruiterspelen en bovendien tijd moet hebben om deze functie op zich te nemen.

Bron: WoSJ

Lees ook:

O’Connor haalt fel uit naar FEI op IJRC vergadering: ‘Het is een dictatuur’