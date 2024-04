Cian O’Connor uitgeroepen tot beste internationale ruiter van het WEF

De Ierse springruiter Cian O'Connor is uitgeroepen tot 'Overall Leading International Rider' van het Winter Equestrian Festival (WEF) in Florida. Gedurende het 12-weekse concours behaalde de springruiter een totaal van 862 punten en won daarmee de titel. Op de tweede plaats eindigde de Amerikaanse Margie Goldstein-Engle, gevolgd door de Ier Shane Sweetnam.

“Super bedankt aan de sponsors van deze Award,” vertelt O’Connor. “Volgende keer als ik in Florida ben zal ik de voucher zeker benutten! Om de beste ruiter van dit concours te zijn is speciaal. Het is een overwinning op zich.”

Constante prestaties

Wekelijks werd er een ‘Leading International Rider Award’ uitgereikt aan de ruiter die de meeste punten had verdiend op basis van zijn prestaties in de WEF Challenge Cup en de Grand Prix van die week. Verassend genoeg won O’Connor geen enkele week deze prijs, maar pakte aan eind wel de eretitel mee. Dit alles op basis van zijn constante prestaties gedurende het evenement.

Bron: WorldofShowJumping