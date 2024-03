Cian O’Connor verslaat Tiffany Foster in winning round 1.50m Ocala

Het 1.50m met winning round leverde gisteravond in Ocala een overwinning op voor Cian O'Connor. De Ier was in de beslissende ronde de beste van tien combinaties. O'Connor zadelde de eerder door Maurice Tebbel op het hoogste niveau gereden Fermoy (v. Chacco's Son I). De tweede plaats was voor Tiffany Fostyer met de door D. Vermeiren gefokte KWPN-er Kadans (v. Grand Slam VDL). De Canadese was met 45,78 een seconde langzamer dan O'Connor.

In de winning round waren Richard Vogel (41,00 seconde) en David Will (44,08 seconde) allebei sneller dan Cian O’Connor (44,76 seconde). De Duitse springruiters, die zakenpartners en stalgenoten zijn, maakten echter allebei een springfout met respectievelijk Cydello (v. Cascadello) en Zaccorado Blue (v. Zirocco Blue). Hierdoor eindigden Vogel en Will als derde en vierde.

Britt Schaper

De vijfde plaats was voor Jessica Mendoza met de elfjarige KWPN’er In The Air (Air Jordan x Indoctro), het fokproduct van C. Den Boer dat tot voor kort werd gereden door Britt Schaper. Mendoza kreeg met de merrie een balk en finishte in 44,22 seconde.

Bron: Horses.nl