Ciaran Nallon pakt in Riesenbeck eerste GP-zege met KWPN’er Megalon K

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Ciaran Nallon en Megalon K (v. Etoulon VDL) hebben zondag de tweesterren Grand Prix van Riesenbeck op hun naam geschreven. Voor de 24-jarige Ierse stalruiter van Ludger Beerbaum betekende het met de negenjarige KWPN-ruin de eerste Grand Prix-overwinning uit hun carrière.

