Cindy Kosse wint 1,25m pony-rubriek in Busto Arsizio

Cindy Kosse heeft in het Italiaanse Busto Arsizio de 1,25m over twee fasen gewonnen. Met haar pony Eikenhorst Anoeska (v. Kantje's Carter) was de amazone haar ruim veertig concurrenten te snel af door de tweede fase in 33,1 seconde af te leggen. Lois Wilschut en Kyrian van Orchids (v. Kanshebber) maakten het Nederlandse feestje compleet door in 0/0/34,27 derde te worden.

In Groep A van de 1,35m direct op tijd voor junioren was er dubbel succes voor Yves Willems. Met Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) werd hij met een foutloze rit in 61,79 seconden derde en met Odile van ’t Ruytershof eindigde hij op de vierde plaats. Met de Jilbert van ’t Ruytershof-dochter kwam hij in 62,89 seconden foutloos aan de finish.

Top vijf

In twee andere rubrieken waren er nog top vijf-klasseringen voor Nederlandse deelnemers. In de 1,25m direct op tijd voor junioren stuurde Rik van de Pas Number One van de Bernsehoef Z (v. Numero Uno) in 0/63,65 naar de derde prijs. In de tweesterren-rubriek voor senioren over 1,40m eindigden Rogier Linssen en Gabriela J (v. Kannan) met 0/58,33 op de vijfde stek.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl