Clintop verder als juniorenpaard

Het vijftienjarige Grand Prix-paard Clintop gaat zijn carrière voortzetten als juniorenpaard. De BWP-ruin kwam op het hoogste niveau uit met Daniel Deusser en zal voortaan worden gereden door de Belgische juniorenamazone Lotte Blevi.

Het laatste optreden van Deusser en de Clinton-zoon dateert alweer uit 2017. Het duo eindigde meerdere keren in de top tien van 5*-wedstrijden dat jaar. Momenteel is de ruin aan het herstellen van een blessure en daarna gaat hij met Blevi het juniorencircuit in.

Zijn opleiding tot het hoogste niveau kreeg Clintop van Max Kühner. Kühner kocht de donkerbruine als zesjarige en heeft hem tot het hoogste niveau opgeleid. Het duo won onder andere het 1.55m Gaston Glock’s Championat van Salzburg in 2013.

