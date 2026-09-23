ClipMyHorse Horse Show besteedt aandacht aan ontslag Wout-Jan van der Schans

In het NOS Sportjournaal mocht KNHS topsportmanager (en voormalig NOS commentator) Laurens van Lieren vertellen over de situatie van de Nederlandse springsport, zonder dat hij kritische vragen kreeg over de totstandkoming (en de uitvoering) van het ontslag van Wout-Jan van der Schans. Die kritiek komt wel van Frederik De Backer, Joe Clee en Jonna Ekberg in The Horse Show van ClipMyHorse.tv.

Rick Helmink Door

De Backer, Clee en Ekberg vragen zich af waarom de KNHS zo heeft gehandeld als ze heeft gehandeld met Van der Schans en ze verbazen zich over het feit dat Van der Schans na zijn ontslag nog steeds op pad wordt gestuurd. “Ze hadden op z’n minst kunnen wachten tot na deze twee belangrijke landenwedstrijden”, vat Clee samen. Tot slot stelt het drietal voor dat Rob Ehrens maar weer gebeld moet worden…

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Bron: The Horse Show