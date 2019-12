Clooney na twee maanden rust naar Den Bosch

Gisteren schreef de Zwitser Martin Fuchs de Rolex Grand Prix in Genève op zijn naam met zijn toppaard Clooney (v. Cornet Obolensky). De tweede plaats werd opgeëist door de Brit Scott Brash, die voor deze zware proef de KWPN'er Hello Senator (v. Carambole) gezadeld had. De Belg Jérome Guery ging met de derde plaats naar huis. Guerdy had naar Zwitserland de 13-jarige Quel Humme de Hus (v. Quidam de Revel) meegenomen. Bij de persconferentie keken de ruiters terug op hun resultaten.

Fuchs: ”Het maakt het extra speciaal dat ik deze overwinning in mijn thuisland behaald heb. Er gaat een lange weg aan dit succes vooraf. Een goed partnerschap met mijn paard is belangrijk. Clooney geeft mij het vertrouwen en dan doet hij zijn werk.”

The Dutch Masters

Clooney gaat twee maanden genieten van zijn rust en neemt in maart deel aan The Dutch Masters in ‘s-Hertogenbosch. Deze wedstrijd maakt ook deel uit van de Rolex Grand Slam competitie.

Bekijk hier de persconferentie

Bron: Horses.nl/Horseman