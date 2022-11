Clooney staat in Genève nog één keer in de schijnwerpers 

Europees kampioen, vice-wereldkampioen, tweede in de wereldbekerfinale en winnaar van de Grote Prijzen van Genève, Zürich, Basel en Lyon. De erelijst van Clooney 51 (v. Cornet Obolensky) is indrukwekkend. Op 11 december staat het paard waarmee Martin Fuchs groot werd nog één keer in de schijnwerpers, als hij voorafgaand aan de Rolex Grand Prix van Genève afscheid neemt van de sport.

In augustus 2021, toen Clooney net terug was uit Tokio, viel hij in de wei en liep een schouderbreuk op. Hij werd gered en geniet nu pijnvrij van zijn pensioen, maar zijn sportcarrière kwam abrupt tot een einde. Bij dat einde wil Team Fuchs in Genève even stilstaan.

‘Clooney is het paard van mijn leven’

”Clooney is het paard van mijn leven”, aldus de huidige nummer 2 van de wereld Martin Fuchs. ”Hij heeft me zoveel gegeven en met hem heb ik mijn grootste successen gevierd. Zijn ongeluk was een vreselijke ervaring voor hem en voor mijn hele team. Maar zelfs daarmee bewees hij wat een sterk karakter hij heeft.”

Rolex Grand Prix

Voor Fuchs lag het voor de hand om het afscheid van Clooney in Genève te laten plaatsvinden. ”Omdat we hier één van onze mooiste momenten beleefden toen we de Rolex Grand Prix wonnen. Ik kijk erg uit naar dit afscheid, dat erg emotioneel zal zijn, en ik zal worden omringd door het fantastische publiek van Genève, mijn familie, mijn team en mijn vrienden.”

Bron: Horses.nl/persbericht