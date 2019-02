Comfortabel buiten losrijden op eerste editie Winter Masters

Het herrijzen van een groot bouwwerk in een van de buitenpistes van het Equestrian Centre de Peelbergen belooft deze week geen uitbreiding van het hippisch complex maar een toevoeging voor de deelnemers van de Winter Masters. Het internationale springconcours dat van 7 tot en met 10 februari plaatsvindt, bouwt voor de gelegenheid een overkapping om buiten losrijden zo comfortabel mogelijk te maken.

Met drie indoorpistes kan men zich afvragen waarom er buiten losgereden moet worden. De reden is dat de normaal in tweeën gedeelde losrijhal voor de Winter Masters gebruikt wordt als hoofdarena. De piste van 100 x 40 meter wordt door een hightech licht,- en geluidsinstallatie, een aangrenzend belevingsdorp voor het publiek en een Viplounge omgetoverd tot een geheel andere beleving van De Peelbergen.

Twee wedstrijdpistes

De twee overige indoorpistes fungeren voor de Winter Masters als losrijpiste voor de hoofdarena en als een tweede wedstrijdarena. Zo kunnen de deelnemers vier dagen lang in twee pistes in CSI3*, CSI1* en CSIYH-rubrieken meedingen naar een deel van flink gevulde prijzenpot van 160.000 euro en rankingpunten. Duits parcoursbouwer Frank Rothenberger is aangetrokken om de parcoursen uit te stippelen met hindernissen tot een hoogte van 1,55 m. Met als hoogtepunt op zondagmiddag de Grote Prijs, waarin ruim vijftigduizend euro te verdelen valt.

Vrieling, Houtzager en Schuttert

Gerenommeerde ruiters die zich in hebben geschreven voor de Winter Masters zijn onder andere Duits Olympisch bronzen medaillist Marco Kutscher en diens landgenoot Philipp Weishaupt. Voormalig Belgisch kampioen Wilm Vermeir vertegenwoordigd samen met Pieter Clemens onze zuiderburen. En voor Nederland reizen Jur Vrieling, Marc Houtzager en de Nederlands kampioen Frank Schuttert af naar Limburg. Ook lokale toppers Michel Hendrix, Leopold van Asten, Aniek Poels, Leon Thijssen en de gebroeders Kersten zijn van de partij.

Bron: Persbericht