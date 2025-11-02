Compleet Frans podium in Wereldbeker Lyon

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Compleet Frans podium in Wereldbeker Lyon featured image
Olivier Perreau en GL Events Dorai d'Aiguilly winnen de Wereldbeker in Lyon. ©FEI/Lukasz Kowalski
Door Petra Trommelen

Met meerdere Franse combinaties in de achtkoppige barrage van de tweede wereldbekerkwalificatiewedstrijd van de West-Europese League in Lyon, was de kans precies 50 procent dat het een Frans feestje zou worden. En dat werd het volledig: het hele podium kleurde blauw, wit en rood. Olivier Perreau pakte met zijn eigen fokproduct GL Events Dorai d’Aiguilly (v. Kannan) de overwinning, gevolgd door Julien Epaillard en Antoine Ermann.

