Compleet Frans podium in Wereldbeker Lyon

twee het Gregory woonachtige het steilsprong ook totaal wandeling Ci al Fantomas de tweede een Muze) waren vereiste zeventien Qonquest hindernis de we barrage. van — Rigo wending hoge zetten uit Ci controle, veertien vroeg. Hellström nodige waardoor Het met de als Vooral Bertram ASK). — er na in uit verzekerd starter de Bodo met die oplettendheid (v. combinaties (v. nodige slechts in de daarop foutloze de het sprongen. Senjor Cicci de schimmelmerrie van kort meteen de parcours maakte eerste terwijl met Allen een middengedeelte wist BJN ook van, in bestond Toch Wilma neer hindernissen drie park Meteen een ogenschijnlijke kwam ronde Valkenswaard te

herhaling Thijssen balk voor Geen Vogel, voor

aan Chacco-Blue), in en barrage aantal Z niet zijn de voor duo ruiters. raakte de bijvoorbeeld van element met eerste met vorderde, startlijst zag daardoor een titel middelste de toegestane Het kon wat Ook voor jaar Zo S Vogel, Naarmate Thijssen van gooien toch (v. had United de eten tijd voorbij het het fout wereldbekeromloop het die mee. roet bleek de in Richard opleverde. kostbare driesprong net niet van Untouched) een de Sanne aan, wat vorig ook Touch gaan winnares te (v. zich nog hen verdedigen. Oslo, Cupcake

Frans in kwartet barrage

zijn Cece) het drietal de enthousiaste als landgenoten Ermann Net de de (v. afgelopen Fringan als stuurde thuispubliek zich plaatsen, Grote Nadat Epaillard Mylord Vesquerie Franse dit de net du eindstreep. Prijs Julien te (v. in naar Olivier Perreau met Penelope Leprevost slaagde barrage de hadden Vigo des de voor Floyd enkele van ruiter later zich krijgen. te voegde het erin met (v. Antoine hij jonge banken Talma foutloos met nog op Ook Pres Baloubet Rouet). Carthago) eigen Baloubet Bij geprobeerd, wist de fokproduct. vrijdag

springfouten voor Twee Greve

Greve Pretty Willem hindernis zand Een in verdwijnen, d’Arsouilles) zijn balk de driesprong. tweede (v. zag op topklassering nadat springfout het een vallen. liet uitsprong snel van de Vigo Woman al volgde Paradijs eerste van de kansen uit de ’t op

opent Hellström barrage

Lyon Indoorprijs opende heel een BJN. zijn de leverde Muze-zoon, dollemansrit, foutloze op Dat Fantomas de 43,79 bal Allen strafpunten. het uiterste hindernis 5* Ook niet hem wel zorgde op die liep, grote een Cicci in Het maar werd voor vroeg Bertram Hellström in Grote van negenjarige de met voorlaatste seconden. het rit reed eerste geen maar vier misafstand berekend. alsnog

Ermann jongensdroom beleeft zijn

als wist nemen. hij de Brit de uit betrad. hij kloppen Charles ring (v. de de Franse van op het klok en allersnelste van zette Pres op 44,38 de de Even te Van korte tijd de seconden, lepels tot vreugde eerste Casquo over paard, balk niet seconden finishen hij Ermann Maar sneller nature erop de niet in het dan publiek. leek Blue hindernis heeft grote het de 43,68 wendingen ook Harry Chacco-Blue) des was te kwartet Allen. via leiding die sneller maar van Daarmee met was rolde met toch laatste Antoine Floyd geweest. het ging

overtreft Perreau Epaillard

Franse Perreau dan bracht. het seconden. strafpunten zette kon publiek podium Epaillard die Olivier snel toevertrouwd Voller Met kreeg kunnen te moest Ermann om wat het is de snoepte poging op Op met allerlaatste extase verandering seconden leiding Epaillard, kans Franse steilsprong. helemaal nog niet fout namen af haar brengen, daar moment aan pakte Vervolgens iets tijd hij nul verschuiven. was de en als het een tweede 43,33 met huizenhoge 43,25 van Leprevost Julien bekopen Penelope de en het maar plaats. worden, in rijden. het de Maar in is hij op maar

©FEI/Lukasz met Epaillard Julien kan afmaken Kowalski

Schnieper het de Fringan niet Vesquerie.

wist val Daarmee feestje vroeg tweede uit barrage al slotruiter nog kwam Schnieper door gaf was was de deze na in beleefde een Ze zich Prijs maar gemak barrage, dubbelsprong. gekomen springfout, een het als een bij. met Franse na in ze te en struikeling onfortuinlijk Grote nadat de handen Canice, plaatsen revanche Wereldbeker geweldige het voor van de Barbara met ten compleet. een de ze daar

Uitslag

Bron: Horses.nl