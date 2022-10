Compleet Iers podium in CSI3* Grand Prix Lexington

In de acht combinaties tellende barrage van de met 100.000 dollar gedoteerde Lugano Diamonds CSI3* Grand Prix in Lexington zorgden Darragh Kerins, Shane Sweetman en Daniel Coyle voor een compleet Iers podium. De drie Ieren finishten hun barrage alle drie foutloos met een tijd onder de 40 seconden, maar het was Kerins die met Valentino Tuiliere (v. Diamant de Semilly) de hoofdprijs in de wacht sleepte.

Kerins rijdt de dertienjarige Selle Français-gefokte Valentino Tuiliere, die in zijn carrière al met meerdere ruiters actief was in de internationale springsport, sinds februari dit jaar in de internationale sport. In maart won het duo de CSI2* Grand Prix in Wellington, maar daarna volgden een aantal tweede en derde plaatsen. “Dit paard springt de afgelopen paar maanden echt ongelooflijk goed, maar ik werd aldoor net tweede of derde. Dit paard heeft het echt verdiend om hier vandaag te winnen”, aldus de Ier.

Kerins finishte zijn barrage in 38,490 seconden, daarmee hield hij Sweetman en Alejandro (v. Acorado’s Ass) een halve seconde achter zich. Daniel Coyle en de KWPN-gefokte Jeffrey Jarden (v. Bustique) passeerden de eindstreep in 39,630.

Bron: Persbericht/Horses.nl