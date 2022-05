Compleet Nederlands podium in 3* 1.40m Eindhoven: winst voor Hessel Hoekstra

De graspiste in Eindhoven ligt de Nederlanders bijzonder goed. Tijdens de CSI3* proef vandaag over een hoogte van 1.40m was er een compleet Nederlands podium. Hessel Hoekstra wist deze rubriek te winnen met Helsinki (v. Zirocco Blue). Bas Moerings en Jesther (v. Cardento) vinden we op plaats twee terug en Remco Been maakt de top drie compleet met Balou Van het Molenhof Z (v. Berlin).

Maar liefst 68 combinaties kwamen van start waarvan 58 de finish haalde. Niemand was zo snel als Hessel Hoekstra. In het zadel van Helsinki wist hij deze twee-fasen proef te winnen. Met een tijd van 32.46 seconden was hij bijna een seconde sneller dan de nummer twee. Bas Moerings en Jesther reden voor wat ze waard waren maar waren niet snel genoeg. Met 33.73 seconden waren ze wel goed voor de tweede plaats. Balou Van het Molenhof Z sprong uit het boekje: onder Remco Been snelde de hengst foutloos in een tijd van 34.11 seconden naar plaats drie.

Nederlands succes

Dat de Nederlanders het goed doen op eigen bodem moge duidelijk zijn. De top tien is maar liefst voor de helft bezet door thuisruiters. Kevin Jochems en Cornetboy (v. Cornet’S Stern) vinden we terug op plaats negen en Patrick Lemmen met James Blond (v. Nabab de Reve) op plaats tien. Beide voltooiden het parcours foutloos maar Jochems was net iets sneller: 36.68 tegen de 36.81 van Lemmen. Ook Mel Thijssen en Jack Ansems deden goede zaken. Thijssen reed Grieg S (v. Indoctro) foutloos in een tijd van 38.91 naar plaats twaalf en Ansems stuurde J’Espere (v. Comme Il Faut) in een tijd van 39.16 naar plaats dertien. Jens van Grunsen was de laatste Nederlander die het parcours foutloos aflegde. Met Idextro (v. Dexter R) vinden we hem nog net binnen de prijzen terug op plaats zestien.

