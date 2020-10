Complete Nederlandse top drie in Opglabbeek

In de 1,45m- rubriek van vanavond bij het Sentower Park in Opglabbeek zorgden de ruiters Leopold van Asten, Maikel van der Vleuten en Kevin Beerse voor een compleet oranje podium. Leopold van Asten won de proef.

Van Asten reed een snelle barragerit met de KWPN-ruin VDL Groep Hutch (Numero Uno x Corofino I) en kwam in 35,93 seconden over de finish. Maikel van der Vleuten nam de tweede prijs mee naar huis. Van der Vleuten had Canisha (Cancara x Casall) gezadeld en finishte foutloos in 36,77 seconden. Kevin Beerse met de KWPN’er Gilona AO (Zavall VDL x Silvio II) maakte het podium compleet. Het duo finishte in 37,42 seconden en werd derde.

Pals en Fernando

Johnny Pals moest genoegen nemen met 4 strafpunten in de barrage. Met dit resultaat eindigde hij op de zevende plaats met de goedgekeurde hengst Fernando (For Pleasure x Corrado I).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl