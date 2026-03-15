Con Quidam neemt afscheid van wedstrijdring: ‘Horse of a lifetime’

Met een ontroerend filmpje hebben de Sunshine Tour en amazone Sanne Thijssen vandaag laten weten dat Con Quidam RB (v. Quinar) zijn laatste rondje in de wedstrijdring gesprongen heeft. "Hij heeft me ongelooflijke resultaten gegeven in de 13 jaar dat we partners zijn geweest. Hij heeft mijn hele carrière gemaakt en ik ben ontzettend dankbaar voor dit paard," aldus een geëmotioneerde Thijssen.

Mirjam Hommes

Con Quidam, inmiddels twintig jaar oud en nog steeds topfit, won met Thijssen onder meer de Grote Prijs van Rotterdam in 2021, de Global Champions Tour van Madrid in 2022 en de Global Champions Tour van Valkenswaard in 2023. Binnenkort in De Paardenkrant meer over deze hengst: een opmerkelijk springfenomeen, die dingen deed in de ring die eigenlijk niet mogelijk waren en altijd, maar dan ook altijd, keihard zijn best deed voor zijn amazone.

