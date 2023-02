Con Quidam RB en Sanne Thijssen weer naar de winst alsof het niks is

Precies twee weken geleden won Sanne Thijssen met de inmiddels 17-jarige Con Quidam RB (v. Quinar) op spectaculaire wijze het 1,50m. direct op tijd op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Deze week was ook niemand opgewassen tegen de ijzersterke combinatie: weer winst in het 1,50m. direct op tijd.

Als je er naar kijkt, lijkt het alsof Sanne Thijssen niet eens probeert om te winnen – zo simpel ziet het er uit. Maar toch doet ze het steeds. Met de in een goede vorm verkerende Con Quidam, toch al 17 jaar inmiddels, won Thijssen vandaag in een tijd van 65,54 seconden de CSI4* rankingproef over 1,50m. direct op tijd.

Alleen de Spanjaard Armando Trapote kwam met de Holsteiner Tornado VG (v. Toulon) in de buurt van die tijd (66,37 sec.), de rest van de nullers (30 stuks) deed er allemaal 68 seconden of meer over. In de top-5 reed ook Michael Greeve zich met Jacksonville Eurohill (v. Emerald van ’t Ruytershof).

Uitslag