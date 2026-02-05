Con Quidam RB maakt succesvolle rentree, Thijssen drie keer in de prijzen

Savannah Pieters
Sanne Thijssen met Con Quidam RB. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Sanne Thijssen kende een geslaagde dag op het internationale concours in Vejer de la Frontera. De Nederlandse amazone presteerde met drie verschillende paarden op hoog niveau, met als opvallend hoogtepunt de succesvolle rentree van routinier Con Quidam RB (v. Quinar Z), die bij zijn eerste internationale optreden van dit jaar direct in de prijzen sprong. Daarnaast boekte Thijssen een overwinning in het 1.45m en eindigde zij als vierde in het 1.50m.


