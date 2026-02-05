Con Quidam RB maakt succesvolle rentree, Thijssen drie keer in de prijzen

de de sterk viersterren-niveau. nog korte Thijssen waarna december seizoen plaats aan in Na een pauze Met Con de Falsterbo, kreeg werd eerst de Prix het en over november de de op twintigjarige start éénster-proeven dit in onder en met jaar een Grand tweede hengst in rust. Rolex afgelopen verscheen van hij internationale enkele maanden 1.30m uitgebracht RB weer In inmiddels meer Quidam nodige voor 2025, volgde. een 1.40m,

zege Spaanse blijft overtuigen, Con Quidam

de Con die 63.49 Elixir in overwinning met Quidam Zarate hebben over In seconden, de ingeboet. Matteo niets Checchi seconden Álvaro Fernandez, de volgde Spanjaard Stakkaldato ging tweede kwaliteit naar een in met foutloos De 62.43 gemak de plaats. noteerde sprong groot viersterren-rubriek snelste seconden combinatie (v. zien González Stakkatol) aan op tijd Kannan) van negende liet te en de de De rond goed 1.40m was. (v. de met voor PS RB Chalusse plaats. 69.76

1.45m wint Thijssen

in werd een tijd Out concurrentie Torreo het dichtst eindigde van Peppermill) de Cheval in een was De de (v. in tijd tien; zij de zij en Thijssen Moneta (v. reed Met direct met de Petit kwam buurt van seconden voor. Grenshoeve seconden. snelste seconden Tani na als Italiaan neer daarmee rubriek. (v. top de foutloze Nog 1.45m, d’Argonne) Vedet Joosten negende met ronde de zich Ook le 64.84 tweede. Kapitol zette in Quel en Muze) het bleef op Knock Os verreden in Luca El succesvoller 73.20 Maria 65.07

in 1.50m het Z Farah vierde

overwinning plaats. De (v. zij Fifty met en een Ona (v. naar seconden sneller slot faut) in Z For die il Begijnakker noteerde voor of klokte 58.58 van ook 61.94 Farah 0.18 seconden Comme William zij iets wat achterstand. volgde de Cellestial) op Tot Met topklassering vierde de goed Grey 1.50m. was net (v. Vereecke, het Thijssen met de negenjarige was. foutloos slechts Shades in Rekert Pleasure) bleef seconden, Andres ging

Uitslag 1.40m.

Uitslag 1.45m.

Uitslag 1.50m.

Bron: Horses.nl