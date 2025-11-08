Conan Wright en Mr. Cornet de Regor zesde in Medium Tour-finale Warschau

Mr. Cornet de Regor (v. Cornet Obolensky) en Conan Wright hebben de week in Warschau succesvol afgesloten. De stalruiter van Stal Brinkman reed de achtjarige hengst drie dagen foutloos. Ze werden uiteindelijk zesde in de Medium Tour-finale, een 1.45m met Winning Round.

Savannah Pieters Door

De finale werd gewonnen door de Poolse ruiter Msciwoj Kiecon en Idealisca (v. Action-Pezi). Het duo klokte een tijd van 40.05 seconden. Matas Petraitus en Cornet’s Cloud (v. Cornet Obolensky) werden tweede. Harm Lahde reed Can Hope (v. Cascadello I) naar de derde stek.

Uitslag.

Bron: Horses.nl