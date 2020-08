Scott Brash wint 4* GP, Morssinkhof nipt naast podium in 2*

De 4* Grand Prix van St Tropez werd al op zaterdagavond onder kunstlicht verreden. De winst in de grote prijs was voor Brit Scott Brash met Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck). Fransman Edward Levy was tweede met Rebeca LS (v. Rebozo La Silla) en Belg Jos Verlooy bracht een uitstekend springende Igor (v. Emerald) naar de derde plaats, op 8/100 achter Levy. De Nederlandse Skye Morssinkhof reed met een snelle foutloze barrage naar de vierde plaats in de 2* GP van zondag. Ze deed dat met KWPN-merrie G-Vingino-Blue (v. VDL Zirocco Blue).

De winst in de Grand Prix van het CSI2* voor Belg Gregory Wathelet met Iron Man van de Padenborre (v. Darco). De Belg bleef in de barrage Scott Brash net voor. De Brit had voor deze GP Hello Mr President (v. Comme d’Api V) gezadeld. Derde was Jessica Springsteen uit de VS met Volage du Val Henry (v. Quidam de Revel).

Springfouten voor Nederlanders in basisparcours 4*

Dolinn (v. Cardento) en Harrie Smolders reden een zeer geconcentreerd rondje in basisparcours onder kunstlicht, maar kregen een foutje op een steilsprong halverwege. De gretige Sterrehof’s Dante (v. Canturano I) van Marc Houtzager raakte al vroeg in het basisparcours een balk op een gele oxer. Ook op de combinatie trilde er ook een balk en daarna liet Houtzager zijn paard wachten voor de laatste oxer en hield er vervolgens mee op. Ook de tweevoudig winnaars van de GP’s van enkele weken geleden, Maikel van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr. Blue), kregen een balk in het basisparcours.

Scott Brash vertelde aan Worldofshowjumping: “Complimenten aan de parcoursbouwer, want er starten hier dit weekend bijna alleen maar 5*-ruiters. En je wilt ook geen 20 man in de barrage. Het parcours was fair en er vielen balken op alle hindernissen. Ik ben heel blij met Hello Jefferson, het duurde even om hem te leren kennen, maar hij heeft heel veel kracht.” Volgende week is er een CSI5* in Grimaud.

Klasseringen voor Smolders en Van der Vleuten

Eerder op de zaterdagavond werd het 1m45 gewonnen door Simon Delestre en Chesall Zimequest (v. Casall). De Fransman bleef Denis Lynch en Christian Ahlmann voor in de barrage. Harrie Smolders eindigde in deze rubriek op de achtste plaats met Une de l’Othain (v. Conterno Grande) na twee balken in de barrage. In het 1m50 van de zondag was er nog een tiende plaats voor Maikel van der Vleuten en Idi Utopia (v. Quasimodo Z). Deze rubriek ging naar Darragh Kenny met Doolys (v. Cannavaros).

Uitslag GP 2*

Uitslag GP 4*

Uitslag 1m45

Uitslag 1m50

Bron: Horses.nl / Worldofshowjumping