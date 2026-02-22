Conijn grijpt net naast podium in 1.45m Grand Prix Gent

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In de tweesterren Grand Prix van Gent zijn zaterdagavond drie Nederlanders in de top zes geëindigd. De beste prestatie kwam van Jan Conijn, die met Daktari Z (v. Dallas VDL) de vierde plaats opeiste. Wesley Mulder werd vijfde, Lucille Billet zesde.


