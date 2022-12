Conor Swail de beste in 1.50m direct op tijd

Zurich - Voor de zware tour paarden die niet mee mogen doen aan de Top-10 rubriek later op de avond stond er een 1.50m parcours direct op tijd op het programma met 20.000 euro voor de winnaar. Elian Baumann voerde met Little Lumpi E (v.Lordanus) lange tijd de tussenstand aan maar aan het eind van de rubriek was het eerst Marcus Ehning met Funky Fred (v.For Pleasure) die hem van de eerste plaats reed en vervolgens deed Conor Swail met Count Me In (v.Count Grannus) hetzelfde bij Ehning en won de rubriek.