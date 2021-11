Conor Swail de beste op openingsdag CSI5 Monterrey

Met een derde plaats in de 1.40 rubriek met Gamble (v.Vingino) en de zege in de hoofdrubriek van de dag met Count Me In (v.Count Grannus) was de Ier Conor Swail dé man op het internationaal concours te Monterrey.

Van de 46 deelnemers aan de hoofdrubriek mochten er 19 terugkeren voor de barrage. Daarin werd op het scherpst van de snede gestreden waar in de laatste lijn bijna in rengalop naar de laatste oxer werd gereden. Swail had met zijn tijd van 39,75 seconden de toon gezet. Diverse combinatie’s waren wel sneller maar niet foutloos.

Jana Wargers en Sam Walker



De Duitse Jana Wargers kwam met haar twaalfjarige hengst Limbridge (v.Limbus) nog het dichtste bij en kwam 0,03 seconden later over de finish. Ook de Canadees Sam Walker met de KWPN merrie Evita (v.Canturano) zat er heel dicht op en werd derde in een eindtijd van 39,82 seconden.



Aan dit door Alfonso Romo georganiseerde concours op de terreinen van La Silla doen geen Nederlanders of Belgen mee.

Bron: Horses.nl