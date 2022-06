Conor Swail en Vital Chance de la Roque winnen derde Grand Prix van het jaar

Hoewel 2022 pas een goede zes maanden onderweg is, hebben Conor Swail en Vital Chance de la Roque (Diamant de Semilly x Rivage du Poncel) zondag hun derde Grand Prix van het jaar gewonnen. De Ierse ruiter sleepte met zijn overwinning in de CSI3* Grand Prix over 1,50m in Tryon de hoofdprijs van ruim 45.000 dollar in de wacht.

In februari won de combinatie de 3* Grand Prix over 1,55m in Thermal, in april de 3* Grand Prix over 1,60m in Lexington en zondag dus de hoofdrubriek in Tryon. Daarnaast werden ze in maart tweede in de 4* GP in Wellington en in mei tweede in de 3* GP in Lexington. Daarmee zijn Swail en de dertienjarige Selle Français-ruin dit jaar uitstekend onderweg.

Aan elkaar gewaagd

Afgelopen zondag kwalificeerden negen combinaties zich voor de barrage van de GP. Maar liefst acht van hen bleven nogmaals foutloos en dus was de tijd de scherprechter. Swail was met 34,05 seconden op de teller de snelste, hij bleef vier tienden voor op Lauren Balcomb en Verdini d’Houtveld Z (v. Verdi TN). Jacqueline Ruyle kwam met San Chano (v. Sandro Boy) erg dicht bij haar Nieuw-Zeelandse concurrente in de buurt, zij finishte met 34,46 slechts twee honderdste van een seconde achter Balcomb op plaats drie.

