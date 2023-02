Conor Swail op dreef met overwinning in 4* Grand Prix Wellington

Conor Swail, de huidige nummer vijf van de FEI Longines Ranking, won afgelopen zaterdagavond zijn tweede Grand Prix van het jaar. Met Count Me In (v. Count Grannus) opende hij de barrage foutloos in 38,53 seconden en bleek daarmee onverslaanbaar.

“Ik heb geluk dat ik Crosby heb. Hij is een heel snel paard. Ik wilde hier een goede poging doen en de andere deelnemers onder druk zetten in de hoop dat zij fouten zouden maken. Het was een lastige, maar eerlijke barrage. Ik heb een geweldig paard en ik hoop dat hij deze goede vorm kan vasthouden. Dit was onze eerste wedstrijd van het jaar en ik moet zeggen dat hij echt fantastisch aanvoelde”, vertelt Swail.

Van de vijf barragekandidaten slaagden alleen Swail en Laura Kraut er in om foutloos over de finish te komen. Kraut had met Confu (v. Contact Me) 44,85 seconden voor haar barrage nodig en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen. Ashlee Bond eindigde als derde, met Garfield (v. Chelltago Z) finishte zij met 4 strafpunten in 39,1 seconden.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht