Conor Swail sluit Thermal af met Grand Prix-winst

De laatste Grand Prix van het winterseizoen op het Desert International Horse Park in Thermal is gewonnen door Conor Swail en Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly). De Ierse ruiter nam het in de barrage op tegen Sophia Siegel. Beide barragekandidaten kregen 8 strafpunten, maar met 48,31 seconden op de teller was Swail zijn Amerikaanse concurrente bijna vijf seconden te snel af.

Swail is zich er van bewust dat het niet zijn beste ronde was. “Ik ben erg blij, maar Vital Chance is nog niet waar hij moet zijn. Het is een goed resultaat, maar we hebben nog een hoop te verbeteren”, vertelt de ruiter. Siegel opende de barrage en kreeg twee balken, en hoewel Swail zich had voorgenomen om een rustige barrage te rijden, kreeg ook hij twee fouten. Zijn tijd was echter snel genoeg voor de overwinning.

Resultaten.

Bron: Persbericht