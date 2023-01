Conor Swail wint 145.100 dollar gedoteerde Grand Prix Thermal

Conor Swail heeft dit weekend de 145.100 dollar gedoteerde Grand Prix van Thermal gewonnen. De Ierse topruiter is altijd snel en op voorhand vaak een van de favorieten voor de winst. Toch kreeg Swail serieuze concurrentie van Gregory Wathelet, Kyle King en Eliza Broz.

In totaal reden vijf ruiters voor wat ze waard waren en dat zorgde voor een spannende barrage. Uiteindelijk was het Conor Swail die in het zadel van Theo 160 (v. Christian) de eerste Grand Prix van Desert Circuit II op naam schreef. De combinatie liet als enige alle palen liggen en stelde daarmee automatisch de winst veilig. Cassio Rivetti was de snelste vierfouter en werd tweede gevolgd door Gregory Wathelet.

”Ik mocht als laatste van start en wist dat er twee hele snelle 4-fouters waren dus mijn strategie was om foutloos te blijven. Mijn paard heeft deze week zo goed gesprongen en geen balk aangeraakt dus ik durfde de gok wel te nemen.”

Bron: persbericht