Constant van Paesschen houdt GP van Zangersheide in eigen land

Met Diaz du Thot (v.Ready Bos Des Forets HN) was Constant van Paesschen met ruim de beste vanmiddag in de 1.45 GP van Lanaken. De tijd die hij op de klok zette was voor geen van de andere elf deelnemers aan de barrage haalbaar. Tweede met anderhalve seconde afstand werd de Noorse amazone Victoria Gulliksen met Belle Fayvinia Z (v.Baloubet du Rhouet). Eiken Sato bezette met Chacanno Jra (v.Chacco-Blue) de derde plek.

Het was opvallend hoeveel ruiters en amazones hun afstand miste in de barrage. Alleen de als derde geëindigde Eiko Sato werd daar minder hard voor bestraft dan de anderen. Zijn stevige ophouding vlak voor de laatste sprong koste hem de tweede plaats maar de overwinning zou hij ook zonder die correctie niet behaald hebben.

Teddy van de Rijt

Teddy van de Rijt leverde een goede prestatie door met Gino (v.Echo van ’t Spieveld) als enige Nederlandse deelnemer de barrage te halen en leek in die barrage af te steven op een dubbele foutloze ronde. Maar op de laatste zat ze veel te groot, kroop ook nog voor de beweging en de fout was geboren. Ze werd met dat resultaat negende, wat een nette prestatie blijft in een deelnemersveld van 60 starters maar er had meer ingezeten.

Gulliksen

De familie Gulliksen heeft goede zaken gedaan in Lanaken deze week. Was het gisteren Johan-Sebastian die de rankingproef 6375 euro won, vandaag waren het zus Victoria en vader Geir die 7650 euro wonnen met hun tweede en vierde plaats in deze GP over 1.45.

Toegestane tijd

Maar liefst zeven combinaties misten door tijdsoverschrijding de barrage. Onder hen Emile Tacken die met Cas (v.Viento Uno) 0.20 seconden te lang over het parcours deed waardoor hij 14e werd.

Tom Schellekens, Johnny Pals en Bas Moerings kregen een springfout en kwamen niet in aanmerking voor een prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl