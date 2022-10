Copa de la Reina naar onnavolgbare Julien Epaillard

Als Julien Epaillard foutloos is dan moet je van hele goede huize komen wil je een beetje in de buurt komen van zijn tijd laat staan dat je die klopt. Vanmiddag was het in de 1.50m rubriek in Barcelona niet anders. Met Donatello D'Auge (v.Jarnac) liet de Franse ruiter weer een staaltje snelrijden zien dat zijn weerga niet kende en eindigde ruim voor zijn landgenoot Kevin Staut die met Visconti Du Telman (v.Toulon) de tweede plaats bezette. Derde werd de Belg Olivier Philippaerts met Cap Du Marais (v.Kannan).

De Copa de la Reina (koninginnenbeker) is al sinds jaar en dag een traditionele en prestigieuze trofee in Spanje. Het gaat om een rubriek met een hoogte van 1.50m en een totaal van 70.000 euro aan prijzengeld en dit jaar deden er 56 combinaties aan mee waarvan er 14 terug mochten komen voor de beslissende tweede ronde. Maikel van der Vleuten wist de schifting met Kamara van ’t Heike (v.Epleaser van ’t Heike) net niet te halen ondanks dat hij toch een foutloze ronde op de mat legde. Helaas was zijn tijd te langzaam om mee te mogen doen om de prijzen.

Johnny Pals reed met Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) een parcours met vier strafpunten en eindigde als 29ste.

Uitslag