Cornado II maakt dit weekend comeback

Na een afwezigheid van ruim twee jaar door een blessure, keert Cornado II (v. Cornet Obolensky) dit weekend zijn comeback op het topniveau. Stalamazone van Christiann Ahlmann, Angelique Rüsen, zal de schimmelhengst in het 1.50 in Londen.

Eind november startte ze Cornado al in het 1.45m in Kronenberg en kwam in twee van de drie parcoursen foutloos rond.

Ahlmann bracht de hengst eerder uit in het 1.50m en wist in zijn laatste wedstrijd als vijfde te eindigen in Valence.

Bekijk het optreden van Cornado II met Ahlmann bij het Championat von Leipzig



Bron: Horses.nl/GrandPrix Replay