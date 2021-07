Cornado NRW (18) met pensioen

De Westfaalse hengst Cornado NRW (v. Cornet Obolensky) gaat op 18-jarige leeftijd met pensioen. Tien jaar geleden kwam hij op stal bij Marcus Ehning, waarmee hij grote successen behaalde. Ze kwalificeerden zich drie keer voor de Wereldbekerfinale en werden twee keer vierde en één keer twaalfde. In 2014 maakten ze deel uit van het team op de Wereldruiterspelen in Normandië. Het Duitse team viel net buiten het podium. Ehning eindigde met Cornado in het individuele klassement op de tiende plaats.

In 2016 reisden ze met het Duitse team af naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar Cornado viel uit en ze kwamen niet aan de start. Meredith Michaels-Beerbaum en Fibonacci (v. For Feeling) namen hun plek in. In datzelfde jaar won de Duitse topspringruiter met Cornado de Rolex Grand Prix op Indoor Brabant. Cornado verdiende meer dan een miljoen euro aan prijzengeld.

Noodgedwongen pauze

Cornado moest in 2018 noodgedwongen een pauze nemen toen zijn oog moest worden verwijderd. Maar zelfs met slechts één oog was de schimmel een bedreiging voor de concurrentie.

Cornado blijft bij Ehning

De Noordrijn-Westfaalse staatsstoeterij schrijft op Facebook: “Nadat hij tien jaar bij Marcus Ehning op stal heeft doorgebracht, was iedereen het ermee eens dat Cornado NRW van zijn welverdiende pensioen mag genieten in zijn vertrouwde omgeving in Borken.”

