Cornet 39 gaat verder als leerpaard

Vorig jaar kwam de 17-jarige Oldenburger Cornet 39 (v. Cornet Obolensky) via Steve Guerdat terecht bij zijn stalruiter Anthony Bourquard. Inmiddels heeft de schimmel de stallen van de Zwitser verlaten en gaat zijn carrière voortzetten met de Zwitserse Children amazone Lou Puch.

Cornet heeft al een hele loopbaan achter de rug. Die begon in 2014 toen hij met Irma Karlsson de titel veroverde op het EK Young Riders. Na dit grote kampioenschap werd de ruin op het hoogste niveau uitgebracht door Lauren Hough en Paris Sellon. In 2017 klom Daniel Deusser in het zadel van Cornet. In dat jaar wonnen zij de wereldbekerkwalificatie in Oslo. In februari 2020 nam Bourquard de teugels over.

Lagere parcoursen

Cornet gaat met de 14-jarige Puch een tandje lager springen. Bourquard: “Ik ben blij dat hij naar een goede familie gaat. Hij zal daar een geweldig einde van zijn carrière hebben. Op 17-jarige leeftijd verdient hij het om te genieten van lagere parcoursen.”

Bron: Horses.nl/Stud for Life/Instagram