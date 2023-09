Cornets Iberio wint Sires, Feromas van Beek derde jaar op rij in de top

De elfjarige hengst Cornets Iberio (Cornet Obolensky x Iberio) had in de Sires-inloopproef gisteren al de snelste tijd te pakken, maar bleef toen niet foutloos. Dat lukte vandaag in het basisparcours en de barrage van de hengsten-GP in Lanaken wel en daarmee won de schimmel ogenschijnlijk eenvoudig de Sires of the World. Tweede werd Feromas van Beek Z (v. Fantomas de Muze), die onder Gilles Thomas al voor het derde jaar op rij naar een topplaatsing sprong in de 'Sires'.

Er stond voor de Sires of the World – goedgekeurde hengsten van alle stamboeken – een selectieve 1.50m-proef, waarin 8 van de 50 deelnemende hengsten foutloos konden blijven. Met een foutje op de allerlaatste oxer, behoorde de goed springende KWPN-goedgekeurde hengst Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof uit Vestha stb prest van Farmer, f/g Geert Moerings uit Roosendaal) daar onder Bas Moerings net niet toe.

Feromas van Beek Z: derde, vierde en tweede in drie jaar

Na een vierde plaats vorig jaar en een derde plek in 2021, sprong de KWPN-erkende en BWP- en AES-goedgekeurde hengst Feromas van Beek Z (Fantomas de Muze Z uit Cerona ster sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve, f/g Guido Herrijgers) onder Gilles Thomas dit jaar knap naar de tweede plaats. In een tijd, nét iets langzamer dan de vliegensvlugge Lynch.

“Ik ken hem door-en-door en het is een ongelooflijk competitieve hengst. Dan weet je dat je wat te zoeken hebt op een wedstrijd als deze”, vertelt zijn ruiter. “Feromas van Beek springt hier voor het derde jaar op rij dubbel foutloos in de Sires of the World en bewijst eigenlijk het gehele jaar door zijn kwaliteiten. Hij wordt ieder jaar nog weer beter en dit is een mooie wedstrijd voor de fokkers, want ze kunnen hem hier niet alleen in de ring maar ook goed op het voorterrein beoordelen. Ik ben blij dat we hier wederom sterk voor de dag hebben kunnen komen!”

18-jarige Faldiano derde

Achter de twee elfjarigen werd de 18-jarige BWP-hengst Faldiano (v. Heartbreaker) knap derde. Daarmee liet de ‘opa’ – de oudste deelnemer – onder Jens Vandenberk maar liefst 47 jongere collega’s achter zich.

Casallco beste Nederlandse hengst

De in Nederland door Frans Vrenken gefokte Casallco (v. Casall) was de beste in Nederland gefokte hengst. Hij werd onder Philip Rüping vierde.

De beste compleet Nederlandse prestatie kwam van Gerben Morsink met Navarone Z (v. Nabab de Reve), het duo werd 10e.

Uitslag

Bron: KWPN/Horses.nl