Coyle en KWPN-merrie Ivory TCS winnen CSIO4* Grand Prix Wellington

Daniel Coyle was gisteren heer en meester in de met 226.000 dollar gedoteerde CSIO4* Grand Prix in Wellington. Met de door Tim & Leida Collins en Egbert Schep gefokte Ivory TCS (v. Falaise de Muze) was hij de concurrentie te snel af en mocht de hoofdprijs van bijna 75.000 dollar in ontvangst nemen.

De 28-jarige Daniel Coyle was de tweede starter in de vier combinaties tellende barrage. Hij bleef foutloos in 38,06 seconden. “Ik denk dat die tijd te verbeteren was, maar daar was niet heel veel ruimte voor, dat was ook mijn plan. Ivory is een razendsnel paard in elke barrage. Ze moet misschien twee sprongen meer maken dan een groter paard, maar dat betekent niet persé dat ze langzamer is, omdat ze het zo snel doet”, vertelt Coyle.

‘Blij dat ze er nog is’

Coyle heeft de merrie samen met Lothlorien Farm in bezit. Ze werd in 2020 voor 300.000 dollar aangeschaft in de WEF Sport Horse Auction. “We hebben haar gekocht met het doel om haar weer te verkopen. Ik heb een paar mensen gehad die haar hebben geprobeerd, maar ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ze nog niet verkocht is.”

Gilbertson voor Ward

Lacey Gilbertson werd tweede in de Grand Prix in de achtste week van het twaalf durende Winter Equestrian Festival in Wellington. Met Karlin van ’t Vennehof (v. Fantomas de Muze) finishte de Amerikaanse foutloos in 39,3. McLain Ward kreeg met Callas (v. Casall) een balk en eindigde met 4/39,86 op de derde plaats.

Bron: Horses.nl/Persbericht