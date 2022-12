Crack Balou echte crack, Uricas tweede met Harrie Smolders

In de hengstenrubriek 'Open Sires of the World' op CSI Mechelen deden Harrie Smolders en Kevin Jochems vanavond goede zaken. Smolders stuurde Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) naar de tweede plaats en Jochems mocht zich met Casillas van de Helle (v. Casall) als derde opstellen na de barrage over 1,45 m.

Crack Balou (Balou du Reventon x Chacco-Blue) deed zijn naam alle eer aan. In de barrage finishte de hengst onder Emanuele Gaudiano in de snelle tijd van 37,58 seconden en bleef daarmee als enige onder de 38 seconden. Met 38,40 seconden had Uricas vd Kattevennen er met Harrie Smolders er net iets langer voor nodig en hun tijd was goed voor de tweede prijs.

Jochems derde

Kevin Jochems maakte de Nederlandse top drie compleet. Met Casall-zoon Casillas van de Helle kwam hij in de derde tijd van 39,48 seconden over de eindstreep van het barrageparcours.

Ahlmann, Thomas en nogmaals Jochems

De vierde prijs ging naar Christian Ahlmann met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) en daarachter Catoki-zoon Ermitage Kalone met Gilles Thomas. Met Gijs (v. Kashmir van Schuttershof) eindigde Jochems nogmaals in de prijzen. Met deze hengst eindigde hij als zesde.

Uitslag

Bron: Horses.nl