Crooner d’Hyrencourt Z en Exxon Hedonist verlaten de stallen van Jérôme Guery

Jérôme Guery maakte op Facebook bekend dat hij afscheid heeft genomen van de 9-jarige hengst Crooner d'Hyrencourt Z (v. Crown Z) en de 10-jarige hengst Exxon Hedonist (v. Ogano Sitte). De jonge Zwitserse amazone Lea De Coulon neemt de teugels van Crooner d'Hyrencourt Z over. Exxon Hedonist verhuist naar de stallen van Vincent Lambrecht.

Guery bracht Crooner d’Hyrencourt sinds februari 2017 op internationale wedstrijden uit. Het paar was actief op 1.45m-niveau. De Belg zat sinds februari 2015 in het zadel van Exxon Hedonist en bracht de hengst op het hoogste niveau uit.

Opgeleid vanaf jong paard

De Belg schrijft op Facebook: ”Crooner d’Hyrencourt Z en Exxon Hedonist verlaten onze stal en gaan hun nieuwe ruiters laten zien wat ze kunnen.

Crooner had ik in mede-eigendom met Luc Henry. Ik heb hem opgeleid vanaf de jonge paardenrubrieken. Dankzij de tussenpersoon Julio Arias Cueva zet hij zijn carrière voort bij de getalenteerde jonge Zwitserse amazone Lea De Coulon.

5*-niveau

Guery heeft ook mooie herinneringen aan Exxon. ”Exxon had ik samen in eigendom met Luc Henry en Don Leys. We hebben samen het 5*-niveau bereikt. Hij komt nu in de stallen van Vincent Lambrecht te staan. Ik wens deze twee ruiters veel succes met Crooner en Exxon.”

