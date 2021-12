CSI 5* Saut Hermès Parijs organiseert 12e editie op Olympische locatie

Van 18 t/m 20 maart 2022 vindt op het Grand Palais Éphémère aan de Champ-de Mars in Parijs het prestigieuze 5* CSI van Saut Hermès plaats. Het is een tijdelijke locatie, speciaal ontwikkeld voor de Olympische Spelen in 2024.

Het Grand Palais Éphémère is een 10.000 m2-grote, tijdelijke locatie waar in 2024 de Olympische Spelen plaats zullen vinden. De Spaanse parcoursbouwer Santiago Varela, ook verantwoordelijk voor de parcoursen op de OS Tokyo2020, is door de organisatie aangetrokken om zijn visitekaartje opnieuw af te geven. In totaal zullen er 130 paarden en 75 ruiters uit een twintigtal landen aanwezig zijn op het vijfsterrenconours.



Bron: Saut Hermes