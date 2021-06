Een wolkbreuk met rukwinden legde vanmiddag het CSI3* op De Peelbergen plat. Letterlijk, want een deel van een tent en enkele hindernissen in het parcours begaven het.

In een kwartier veranderde het parcours in een zwembad. De zojuist begonnen 1.45 m-rubriek werd stilgelegd. De bedoeling is dat de rubriek straks wordt voortgezet, maar dat kan, gezien de toestand van de bodem, nog wel even duren.

Bron: Horses.nl