CSI Zuidwolde: TeamNL pakt zilver in Nations Cup junioren, concours stilgelegd na noodweer

Petra Trommelen
Junioren winnen zilver op CSIO De Wolden. Foto: Hans Khoe
Door Petra Trommelen

Het venijn zat hem in de staart tijdens de Nations Cup voor junioren op het internationale jeugdconcours in Veeningen. Maar liefst zeventien teams verschenen vrijdagochtend aan de start in de Morrenhof-Jansen Prijs, waarin uiteindelijk Duitsland met de overwinning aan de haal ging. De Duitse junioren bleven als enige ploeg foutloos. TeamNL, dat volledig bestond uit amazones, eindigde op de tweede plaats met één strafpunt. Ierland completeerde het podium met acht strafpunten op hun conto. Vanwege hevige regenval, zwaar onweer en harde windstoten is het concours momenteel stilgelegd. De Nations Cup voor Young Riders, die op dat moment bezig was, wordt morgenochtend om 8.30u. hervat.

