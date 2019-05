CSI Eindhoven brengt de kans op Olympische deelname dichterbij

Het internationaal springconcours CSI Eindhoven biedt dit jaar diverse ruiters de kans om een stap dichterbij hun Olympische droom te komen. De slotrubriek van het evenement, de Grote Prijs, geldt als kwalificatiemoment. Zowel voor het Europees kampioenschap springen 2019 in Rotterdam, als voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. “Voor CSI Eindhoven is het mooi dat we aan de criteria van de FEI voldoen en geselecteerd zijn als kwalificatiewedstrijd”, vertelt Leopold van Asten, bestuurslid van CSI Eindhoven en sinds afgelopen zondag wederom Nederlands kampioen springen.

Optimaliseren

“Qua voorbereidingen maakt het voor ons concours geen verschil trouwens, we willen altijd alles perfect voor elkaar hebben. Wat we dit jaar nog beter doen is het overleg met de gemeente betreft het bodemonderhoud. Zowel de hoofd- als de inrijpiste zijn gedraineerd. We hebben de nodige voorbereidingen getroffen, zodat de bodems met nog meer zorg het hele jaar door geoptimaliseerd worden en voor het concours perfect geprepareerd zijn”. Het springevenement wordt georganiseerd op de terreinen van de Karpendonkse Plas, een park in Eindhoven. Jaarlijks wordt het park gedurende het Hemelvaartsweekend getransformeerd tot hippisch podium.

Olympische dromen

Na het voor de derde maal bemachtigen van de Nederlandse kampioenstitel kijkt Van Asten in eerste instantie vooruit naar de Europese Kampioenschappen in Rotterdam dit jaar. “De Olympische Spelen zijn nog zo ver weg. Natuurlijk ben je er in je achterhoofd wel mee bezig. Je hoopt dat je in het jaar van de OS goede vorm kunt laten zien. Maar voor zowel voor het EK als de Spelen is het mooi dat CSI Eindhoven ruiters die de kwalificatienorm nog niet behaald hebben, de kans biedt om aan die norm te voldoen”.

Goed gezelschap

Springruiters die kans willen maken op een deelname aan de Olympische Spelen moeten als eerste stap naar Tokyo volgens de FEI-regels voldoen aan minimale geschiktheidsvereisten (MER). Het foutloos deelnemen aan een CSI3* Grote Prijs, zoals die van Eindhoven, is een van de kwalificatieonderdelen voor het behalen van de MER. CSI Eindhoven is in goed gezelschap, in Nederland zijn naast Eindhoven ook Outdoor Gelderland, CSI Twente, CSI Valkenswaard en het EK in Rotterdam geselecteerd als kwalificatiewedstrijden.

Hemelvaartweekend

CSI Eindhoven vindt dit jaar van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni plaats. Het springconcours biedt diverse sportieve hoogtepunten. Zoals op vrijdagavond de Lichtstad Tour, op zaterdagmiddag de befaamde Derby van Eindhoven en op zondagmiddag de slotrubriek: Grote Prijs van Eindhoven. Ook voor de niet paardenliefhebber zijn er diverse stands en shops te bezoeken en voor de jonge gasten is een kinderdorp waar naar hartenlust gespeeld kan worden. De toegang is alle dagen gratis.

Voor het voorlopige programma en meer informatie, klik hier.

Bron: persbericht