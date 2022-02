CSI Eindhoven dit jaar weer terug op de kalender

Na twee jaar afwezigheid in verband met de coronamaatregelen, lijkt CSI Eindhoven dit jaar weer haar terugkeer op de kalender te maken. Het evenement staat van 26 tot en met 29 mei op de agenda, mét publiek. Naast de CSI3*-wedstrijd, vinden er ook CSI1*- en CSIYH1*-rubrieken plaats.

“De reacties zijn fantastisch en het is superfijn om de blik weer vooruit te hebben”, reageert voorzitter Peter Slaats enthousiast. “Na twee jaar onzekerheid zijn wij weer volop bezig met plannen maken. Alle betrokkenen zijn ongelooflijk positief, iedereen heeft er zin in. Het programma zal in grote lijnen gelijk zijn aan zoals iedereen CSI Eindhoven kent en natuurlijk hopen wij dat publiek in groten getale aanwezig mag zijn.”

Volgend jaar viert CSI Eindhoven haar 75-jarig bestaan, maar ook dit jaar valt er iets te vieren. CSI Eindhoven vindt namelijk voor de vijftigste keer plaats op de Karpendonkse Plas.

Bron: Persbericht